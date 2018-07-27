Петербуржцы спасли пловца на Пироговской набережной

Санкт-Петербург, 27 июля. Два молодых человека спасли пловца, который не мог выбраться из воды самостоятельно. Инцидент произошел 27 июля около 04.00 в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Пловца заметили около 04.00 в реке Большая Невка. Мужчина пытался выбраться из воды, однако ему мешала отвесная стена Пироговской набережной. На помощь подоспели два молодых человека. Один из них стоял на набережной и держал второго, пока тот перекинулся через ограждение и протянул руку замерзшему пловцу.

Отметим, что с начала купального сезона в Петербурге погибли 27 человек. Купание в городских водоемах запрещено, тем не менее, многие петербуржцы пытаются избежать аномальной жары и охладиться в водоеме.