Активисты ОНФ провели рейд против незаконной рекламы в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Активисты ОНФ и представители комитета по благоустройству Петербурга провели совместный рейд по очистке дорожных ограждений, павильонов, остановок и асфальта от незаконной бумажной рекламы и граффити. Об этом сообщает «78.ru».

Активисты Народного фронта и сотрудники комитета используют для борьбы с надписями на асфальте пожарные шланги и химический раствор – это единственные способ убрать граффити. Также автобусные остановки покрывают специальным антивандальным раствором: на такое покрытие нельзя приклеить объявление, а надпись смывается водой.

Такой способ борьбы можно применять только летом, зимой все жидкости попросту замерзают. Рейды по борьбе с рекламой планируют завершить до 15 августа. Борьба с незаконной рекламой началась в Петербурге два года назад после многочисленных обращений граждан.

«Санкт-Петербург — это визитная карточка страны. У нас уникальная архитектура, наш город задумывался как столица, и вот эти вот незаконные рекламные объявления, надписи, серьёзно портят вид нашего города», — считает активист ОНФ Антон Соловьев.

За прошлый год активисты убрали около 5 тысяч квадратных метров незаконной рекламы с улиц Петербурга.