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Происшествия
Улицу Маршала Казакова в Петербурге затопило горячей водой из-за аварии
Украина
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    Улицу Маршала Казакова в Петербурге затопило горячей водой из-за аварии

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    Улицу Маршала Казакова в Петербурге затопило горячей водой из-за аварии

    Санкт-Петербург, 27 июля. Накануне, 26 июля, произошли сразу две коммунальные аварии на улице Маршала Казакова. Трубу прорвало возле домов №10 и №28. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    Горячая вода залила улицу около 22.00. Как отмечают местные жители в социальных сетях, в самом доме воды нет уже неделю, но зато на улице она есть.

    На место аварии прибыли коммунальщики, которые устранили прорывы и убрали последствия аварий. Причиной аварий могли стать проверки коммунальных сетей. Согласно сайту «Теплосетей», в Кировском и Красносельском районах проверки проводятся с 26 по 28 июля.

    Автор: Софья Куликова
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