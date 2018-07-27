Улицу Маршала Казакова в Петербурге затопило горячей водой из-за аварии

Санкт-Петербург, 27 июля. Накануне, 26 июля, произошли сразу две коммунальные аварии на улице Маршала Казакова. Трубу прорвало возле домов №10 и №28. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Горячая вода залила улицу около 22.00. Как отмечают местные жители в социальных сетях, в самом доме воды нет уже неделю, но зато на улице она есть.

На место аварии прибыли коммунальщики, которые устранили прорывы и убрали последствия аварий. Причиной аварий могли стать проверки коммунальных сетей. Согласно сайту «Теплосетей», в Кировском и Красносельском районах проверки проводятся с 26 по 28 июля.