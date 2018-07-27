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План «коричневой» ветки петербургского метро до Сосновой Поляны подготовят в 2019 году
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    План «коричневой» ветки петербургского метро до Сосновой Поляны подготовят в 2019 году

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    План «коричневой» ветки петербургского метро до Сосновой Поляны подготовят в 2019 году

    Санкт-Петербург, 27 июля. Смольный постановил подготовить план размещения новых станций Красносельско-Калининской линии петербургского метро до июля 2019 года. Соответствующее распоряжение утвердил комитет по градостроительству и архитектуре.

    К июлю следующего года будет разработана планировка территорий и строительства станций «коричневой» ветки от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна». Новая ветка метро пройдет под улицей Доблести от станции «Юго-Западная» до улицы Маршала Казакова. Затем линия пройдет под Южно-Приморским парком и Дудергофским каналом до пересечения с Петергофским шоссе. Часть линии от улицы Пограничника Гарькавого до проспекта Народного Ополчения будет надземной.

    Станции «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна» будут построены к 2027 году, а участок от «Казаковской» до «Путиловской» построят к 2022 году.

    Автор: Софья Куликова
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