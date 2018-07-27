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Сокровища Помпеи покажут в Эрмитаже во время Международного культурного форума
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    Сокровища Помпеи покажут в Эрмитаже во время Международного культурного форума

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    Сокровища Помпеи покажут в Эрмитаже во время Международного культурного форума

    Санкт-Петербург, 27 июля. В Государственном Эрмитаже пройдет выставка археологических находок из древнего города Помпеи. В рамках Международного культурного форума покажут полотно Тинторетто из Венеции и артефакты из разрушенного города. Участниками выставки стали музеи Италии, которые и предоставили ценности для экспонирования.

    «У нас предстоит большое событие в ноябре — международный культурный форум в Петербурге. Его гостем в этом году является Италия. Будет очень большая разнообразная программа», — отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    Выставка сокровищ Помпеи не только расскажет о быте древнего города, но и о влиянии Помпеи на искусство Европы. Между Эрмитажем и Национальным археологическим музеем Неаполя и Дирекцией музея Помпеи действует соглашение о сотрудничестве, которое было подписано в 2016 году.

    В рамках обмена Эрмитаж предоставит для экспонирования в музеях Италии ювелирные изделия скифов.

    Автор: Софья Куликова
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