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В Петербурге убирают торговые шатры ЧМ-2018
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    В Петербурге убирают торговые шатры ЧМ-2018

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    В Петербурге убирают торговые шатры ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 27 июля. В Петербурге начались рейды по ликвидации торговых точек, где продавалась сувениры ЧМ-2018. Как говорится в сообщении комитета по контролю за имуществом, торговлю сувенирной продукцией в шатрах разрешили только на период проведения ЧМ-2018.

    Торговые точки в форме мяча пропали с Большой Морской улицы и Александровского сада. Другие временные точки продажи будут ликвидированы в ближайшее время.

    Отметим, фан-зону на Конюшенной площади, которая стала центром сбора болельщиков в Петербурге во время ЧМ-2018, демонтировали 16 июля.

    Автор: Софья Куликова
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