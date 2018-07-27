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Фрегат «Адмирал Горшков» примут в состав ВМФ РФ 28 июля
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    Фрегат «Адмирал Горшков» примут в состав ВМФ РФ 28 июля

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    Фрегат «Адмирал Горшков» примут в состав ВМФ РФ 28 июля

    Санкт-Петербург, 27 июля. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» пройдет процедуру принятия в состав Военно-морского флота России 28 июля. Накануне, 26 июля, был подписан акт о прохождении государственных испытаний. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

    Фрегат проекта 22350 заложили в 2006 году на «Северной верфи». Корабль был спущен на воду спустя четыре года. Официальный акт о завершении испытаний был подписан 26 июля 2018 года.

    Водоизмещение фрегата составляет пять тысяч тонн, длина корабля — 135 метров, а ширина – 16 метров. «Адмирал Горшков» развивает скорость до 50 километров в час. Экипаж корабля составляет 170 человек. Фрегат способен ходить в походы на расстояние до 4,5 тысяч миль.

    По такому же проекту 22350 на данный момент строятся фрегаты «Адмирал Головко», «Адмирал Исаков» и «Адмирал Касатонов».

    Автор: Софья Куликова
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