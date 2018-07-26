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Медведев прибыл в Петербург для участия в заседании Евразийского межправительственного совета
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    Медведев прибыл в Петербург для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

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    Медведев прибыл в Петербург для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

    Санкт-Петербург, 26 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Заседание пройдет в городе на Неве с 26 по 27 июля под председательством Дмитрия Медведева. Главная тема встречи — цифровое развитие государств Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

    Кроме этого, в рамках заседания обсудят перспективы развития взаимодействия в сферах транспорта и энергетики, промышленную кооперацию и таможенное сотрудничество. Также повестка встречи коснется вопросов, связанных с формированием общего рынка газа и органа по расследованию авиационных происшествий.

    По данным пресс-службы правительства Белоруссии, в рамках заседания обсудят около 20 вопросов, в том числе, создание единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза.

    Ранее отмечалось, что в мероприятии примут участие лидеры Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. 

    Автор: Алексей Громов
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