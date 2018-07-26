Медведев прибыл в Петербург для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Санкт-Петербург, 26 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Заседание пройдет в городе на Неве с 26 по 27 июля под председательством Дмитрия Медведева. Главная тема встречи — цифровое развитие государств Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Кроме этого, в рамках заседания обсудят перспективы развития взаимодействия в сферах транспорта и энергетики, промышленную кооперацию и таможенное сотрудничество. Также повестка встречи коснется вопросов, связанных с формированием общего рынка газа и органа по расследованию авиационных происшествий.

По данным пресс-службы правительства Белоруссии, в рамках заседания обсудят около 20 вопросов, в том числе, создание единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза.

Ранее отмечалось, что в мероприятии примут участие лидеры Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.