Албин предложил перенять опыт мусоропереработки у Сингапура

Санкт-Петербург, 26 июля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин предлагает перенимать опыт мусоропереработки у Сингапура.

Как передает пресс-служба Албина, в рамках встречи делегации из Петербурга во главе с вице-губернатором и представителей Национального агентства по охране окружающей среды стало известно, что Сингапур отправляет на свалки всего 2% твердых бытовых отходов, в свою очередь, 38% сжигает для выработки электричества, а 60% перерабатывает. Так, в домах Сингапура расположены два мусоропровода, в том числе, для перерабатываемых отходов.