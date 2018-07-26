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Албин предложил перенять опыт мусоропереработки у Сингапура
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    Албин предложил перенять опыт мусоропереработки у Сингапура

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    Албин предложил перенять опыт мусоропереработки у Сингапура

    Санкт-Петербург, 26 июля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин предлагает перенимать опыт мусоропереработки у Сингапура.

    Как передает пресс-служба Албина, в рамках встречи делегации из Петербурга во главе с вице-губернатором и представителей Национального агентства по охране окружающей среды стало известно, что Сингапур отправляет на свалки всего 2% твердых бытовых отходов, в свою очередь, 38% сжигает для выработки электричества, а 60% перерабатывает. Так, в домах Сингапура расположены два мусоропровода, в том числе, для перерабатываемых отходов.

    «Считаю, что изучение вашего опыта может быть полезным для профильных органов власти и предприятий нашего города», — отметил Албин.

     

     

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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