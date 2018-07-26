«Петроэлектросбыт» подарит добросовестным плательщикам серебряные украшения

Санкт-Петербург, 26 июля. Добросовестных жителей Петербурга, вовремя оплативших квитанции, продолжат награждать подарками в рамках акции.

АО «Петроэлектросбыт» решило поощрить добросовестных жителей города, которые не имеют задолженности по оплате. Сертификат на подвеску из серебра в одной из ювелирных сетей города могут получить пользователи «Личного кабинета».

Так, порядка 310 тысяч человек в ближайшие дни получат такие сертификаты на приобретение подарков от партнеров в рамках предыдущей акции. Об этом пишет пресс-служба компании.

Ранее сообщалось о том, что цифровые технологии планируют внедрить в систему жилищно-коммунального хозяйства в Санкт-Петербурге.