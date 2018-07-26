Движение по Кашину мосту‍ в Петербурге ограничат до середины августа

Санкт-Петербург, 26 июля. Автомобилистов предупреждают о том, что новые ограничения движения введут в конце текущей недели. Соответствующую информацию передает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Так, движение по Кашину мосту ограничат с 28 июля до 19 августа, нельзя будет проехать с 28 июля до 30 июля по улице Сикейроса от проспекта Энгельса до улицы Есенина, с 30 июля до 3 августа будет закрыто движение по улице Сикейроса от улицы Есенина до проспекта Художников.

Кроме этого, будет ограничено движение по Гагаринской улице от улицы Оружейника Федорова до Гангутской улицы до 14 октября, также на аналогичный период ограничат движение по улице Некрасова от улицы Восстания до улицы Маяковского.

В период с 28 по 31 июля введут ограничение движения по проспекту Просвещения от улицы Демьяна Бедного до проспекта Культуры, а с 28 июля по 15 сентября — по проспекту Косыгина от проспекта Наставников до улицы Коммуны. Также с 29 июля по 10 августа продолжит действовать ограничение движения по Нейшлотскому переулку от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта.