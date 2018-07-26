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    Выставка петербургского художника откроется в Оренбурге

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    Выставка петербургского художника откроется в Оренбурге

    Санкт-Петербург, 26 июля. Жители и гости Оренбурга смогут увидеть выставку рисунков петербургского художника Андрея Бодрова в областном музее изобразительных искусств, передает «Ria56».

    Выставка под названием «Живая линия образа» графика, члена Союза художников России Андрея Бодрова откроется 2 августа. Художник представит гравюры в технике сухой иглы, которая подразумевает под собой использование определенных приемов штриховки, с помощью которых можно достичь размытости контуров, объемности и выразительности.

    Кроме этого, посетители выставки оценят уровень владения художника техниками монотипии, акватинта и пастели. Бодров особое внимание уделяет городским и сельским пейзажам. В общей сложности, представят 40 работ художника. Посетить выставку можно будет до 2 сентября.

    Автор: Алексей Громов
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