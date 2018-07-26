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Апарт-отель на 350 номеров построят у Обводного канала в Петербурге
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    Апарт-отель на 350 номеров построят у Обводного канала в Петербурге

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    Апарт-отель на 350 номеров построят у Обводного канала в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 июля. Апарт-отель на 350 номеров у станции метро «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге построит группа компаний RBI.

    Порядка миллиарда рублей направят на строительство отеля, рассчитанного одновременно почти на тысячу гостей, на Заозерной улице. Планируется, что объект введут в эксплуатацию к 2022 году.

    Президент группы RBI Эдуард Тиктинский рассказал, что «рынок апартаментов в последнее время развивается активнее других сегментов, за прошлый год их доля в общем объёме петербургской недвижимости выросла с 4% до 8%».

    Отметим, здание гостиницы будет состоять из двух 13-этажных корпусов. На первых этажах разместятся магазины, рестораны, медицинские пункты. Площадь апартаментов будет варьироваться от 19 до 55 квадратных метров, пишут «Невские Новости».

    Автор: Алексей Громов
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