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Стало известно, чем займется экс-глава комитета по строительству Петербурга
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    Стало известно, чем займется экс-глава комитета по строительству Петербурга

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    Стало известно, чем займется экс-глава комитета по строительству Петербурга

    Санкт-Петербург, 26 июля. Заместителем председателя правительства Севастополя стал экс-руководитель комитета по строительству Санкт-Петербурга Михаил Демиденко, передает «Петербургский дневник».

    В новой должности Михаил Демиденко будет заниматься строительной отраслью, кроме этого, в его обязанности входит формирование и реализация государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства. Также он будет курировать работу департаментов, связанных с капитальным строительством и жилищной сферой, и осуществлять государственно-строительный надзор.

    Демиденко будет организовывать взаимодействие губернатора с администрацией президента и правительством РФ, федеральными государственными органами. 

    Напомним, Демиденко работал в дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры, занимал должности советника вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна и председателя комитета по строительству города на Неве, позже он возглавил департамент капитального строительства правительства Севастополя.

    Автор: Алексей Громов
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