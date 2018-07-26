Стало известно, чем займется экс-глава комитета по строительству Петербурга

Санкт-Петербург, 26 июля. Заместителем председателя правительства Севастополя стал экс-руководитель комитета по строительству Санкт-Петербурга Михаил Демиденко, передает «Петербургский дневник».

В новой должности Михаил Демиденко будет заниматься строительной отраслью, кроме этого, в его обязанности входит формирование и реализация государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства. Также он будет курировать работу департаментов, связанных с капитальным строительством и жилищной сферой, и осуществлять государственно-строительный надзор.

Демиденко будет организовывать взаимодействие губернатора с администрацией президента и правительством РФ, федеральными государственными органами.

Напомним, Демиденко работал в дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры, занимал должности советника вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна и председателя комитета по строительству города на Неве, позже он возглавил департамент капитального строительства правительства Севастополя.