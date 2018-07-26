На Неве и в Финском заливе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ

Санкт-Петербург, 26 июля. В Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ России. Для военных это возможность заключительный раз отработать торжественный проход боевых кораблей в акваториях и войск на Сенатской площади, а для жителей Петербурга и Кронштадта — шанс понаблюдать за зрелищной демонстрацией военной мощи страны. Смотрите фоторепортаж Федерального агентства новостей с генерального прогона военно-морского парада на Неве.

До сегодняшнего дня все тренировки предстоящего военного парада проходили на Неве ранним утром, но в день генерального прогона репетируют час в час, минута в минуту — в 11 часов раздается залп орудий с Петропавловской крепости, и от причала отходит белоснежный катер номер один с министром обороны страны, главнокомандующим ВМФ России. Все набережные к этому времени уже заполнены людьми, мосты разведены, троллейбусы припарковались в ожидании сводки, а водители и кондукторы фотографируют с крыш своего транспорта на зависть туристам.

Два огромных экрана, обращенных в сторону Университетской набережной, транслируют происходящее на Сенатской площади — торжественные обращения к морякам официальных лиц, прохождение войск, а затем продолжение парада в Кронштадте. Боевые корабли уже натренировались за прошлые репетиции держать интервал и поддерживать заданную скорость и теперь уже привычно проходят мимо ошвартованных подводной лодки «Дмитров», корвета «Сообразительный», фрегата «Адмирал Макаров», кораблей «Казанец» и «Минск».

Во время прохода по невской акватории корабли делятся на тактические группы: по очереди под разведенными мостами следуют малые ракетные корабли, минно-тральные корабли, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера, корабли ВМФ с реконструкцией периода Великой Отечественной войны, артиллерийские катера с флагами прославленных соединений и десантный катер с ботиком Петра I — символом российского флота.

После смотра войск на Неве катер главнокомандующего отправляется в Кронштадт, где ждут на рейде атомные корабли «Маршал Устинов» и подлодка «Орел», а кильватерным строем проходят по фарватеру корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Горшков», противолодочный корабль «Североморск»; большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев»; дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», корабль-разведчик «Иван Хурс».

Пока действо перемещается в Кронштадт, зрителям на Неве приходится подождать, но зато это ожидание вознаграждается зрелищным пролетом над Университетской набережной палубных истребителей, штурмовиков, многоцелевых вертолетов. Над Петербургом летят противолодочные самолеты ТУ-142 и ИЛ-38 с Северного и Тихоокеанского флотов, фронтовые бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, истребители МиГ-29, вертолеты Ка-27 и Ка-29.

Напомним, военно-морской парад пройдет 29 июля в двух акваториях — Невы и Финского залива в Кронштадте. В честь Дня ВМФ Россия продемонстрирует свою мощь на воде во всех городах, где базируется отечественный флот, но главный парад с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, где зарождался Балтийский флот — сильнейшее морское соединение страны.