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Репетиция парада ко Дню ВМФ парализовала движение в центре Петербурга
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    Репетиция парада ко Дню ВМФ парализовала движение в центре Петербурга

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    Репетиция парада ко Дню ВМФ парализовала движение в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 26 июля. Автомобилистов предупредили о серьезных пробках в центре Петербурга в четверг, 26 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

    Движение по Невскому проспекту и центральным улицам на данный момент затруднено, однако репетиция парада ко дню ВМФ уже завершена. Скорость потока составляет порядка двух километров в час.

    Полностью парализовано движение на набережных Адмиралтейской, Дворцовой и Кутузова, по Невскому проспекту в районе площади Восстания и по Садовой улице.

    Напомним, в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ России.

    Автор: Алексей Громов
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