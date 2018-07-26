Репетиция парада ко Дню ВМФ парализовала движение в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 26 июля. Автомобилистов предупредили о серьезных пробках в центре Петербурга в четверг, 26 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение по Невскому проспекту и центральным улицам на данный момент затруднено, однако репетиция парада ко дню ВМФ уже завершена. Скорость потока составляет порядка двух километров в час.

Полностью парализовано движение на набережных Адмиралтейской, Дворцовой и Кутузова, по Невскому проспекту в районе площади Восстания и по Садовой улице.

Напомним, в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ России.