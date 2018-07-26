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Восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир» вынесли приговоры в Петербурге
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    Восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир» вынесли приговоры в Петербурге

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    Восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир» вынесли приговоры в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 июля. Уголовное дело в отношении участников ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 рассмотрели на базе Ленинградского окружного военного суда.

    Московский окружной военный суд признал виновными в участии в деятельности террористической организации восемь членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Соответствующую информацию передает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Так, Цветкова приговорили к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Юсуфова — к пяти годам, Артура Ахмедова к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Ислама Ахмедова и Мамедова  — к 5,5 годам общего режима, Ахимова  — к пяти годам, а Нурматова  — к шести. Также в отношении не признавшего свою вину Мирзошарипова суд вынес наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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