Восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир» вынесли приговоры в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Уголовное дело в отношении участников ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 рассмотрели на базе Ленинградского окружного военного суда.

Московский окружной военный суд признал виновными в участии в деятельности террористической организации восемь членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Соответствующую информацию передает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Так, Цветкова приговорили к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Юсуфова — к пяти годам, Артура Ахмедова к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Ислама Ахмедова и Мамедова — к 5,5 годам общего режима, Ахимова — к пяти годам, а Нурматова — к шести. Также в отношении не признавшего свою вину Мирзошарипова суд вынес наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.