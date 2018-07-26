Около 700 тысяч туристов посетили Петербург во время ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 26 июля. Около 700 тысяч туристов посетили Санкт-Петербург в период проведения чемпионата мира по футболу.

Так, из указанного количества туристов 70% — иностранцы, в том числе, представители южных континентов. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от вице-губернатора Владимира Кириллова.

«На матчи приезжали президент Франции Эмманюэль Макрон и король Бельгии Филипп, оба руководителя дали самые высокие оценки организации чемпионата мира в Санкт-Петербурге и непосредственно футбольному стадиону на Крестовском острове», — подчеркнул Кириллов.

Он также отметил, что все службы, которые работали во время проведения чемпионата мира в период с 14 июня по 15 июля, выложились на все сто процентов и работали как «единый слаженный механизм».