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Около 700 тысяч туристов посетили Петербург во время ЧМ-2018
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    Около 700 тысяч туристов посетили Петербург во время ЧМ-2018

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    Около 700 тысяч туристов посетили Петербург во время ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 26 июля. Около 700 тысяч туристов посетили Санкт-Петербург в период проведения чемпионата мира по футболу.

    Так, из указанного количества туристов 70% — иностранцы, в том числе, представители южных континентов. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от вице-губернатора Владимира Кириллова.

    «На матчи приезжали президент Франции Эмманюэль Макрон и король Бельгии Филипп, оба руководителя дали самые высокие оценки организации чемпионата мира в Санкт-Петербурге и непосредственно футбольному стадиону на Крестовском острове», — подчеркнул Кириллов.

    Он также отметил, что все службы, которые работали во время проведения чемпионата мира в период с 14 июня по 15 июля, выложились на все сто процентов и работали как «единый слаженный механизм».

    «Это и высокий уровень организации работы всех задействованных городских объектов, и транспортная логистика, и обеспечение безопасности, и, конечно, наши замечательные волонтеры», — рассказал вице-губернатор.

    Автор: Ксения Пудовкина
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