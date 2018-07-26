Меню
Общество
В Петербурге хотят закрасить граффити с изображением чашек
Общество
Туристы выбрали лучший остров Земли
Следующая новость
Загрузка...

    В Петербурге хотят закрасить граффити с изображением чашек

    36

    В Петербурге хотят закрасить граффити с изображением чашек

    Санкт-Петербург, 26 июля. Очередное граффити планируют закрасить в Санкт-Петербурге на Красноармейской улице. Соответствующую информацию передает движение «Красивый Петербург».

    Рисунок, расположенный в арке дома 22 на 1-ой Красноармейской улице, в четверг, 26 июля, планируют закрасить. Граффити с изображением чашек было выполнено художником Анатолием Акуе по просьбе сотрудников кафе, расположенного рядом с домом. 

    В свою очередь, местные жители считают, что граффити помогло стать арке благополучным местом, так как территорию перестали использовать в качестве туалета.

    Ранее сообщалось о том, что граффити с изображением оранжевого ленивца появилось рядом со станцией метро «Приморская» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в группе «Свободный от забот» в социальной сети «ВКонтакте».

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.