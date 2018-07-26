В Петербурге хотят закрасить граффити с изображением чашек

Санкт-Петербург, 26 июля. Очередное граффити планируют закрасить в Санкт-Петербурге на Красноармейской улице. Соответствующую информацию передает движение «Красивый Петербург».

Рисунок, расположенный в арке дома 22 на 1-ой Красноармейской улице, в четверг, 26 июля, планируют закрасить. Граффити с изображением чашек было выполнено художником Анатолием Акуе по просьбе сотрудников кафе, расположенного рядом с домом.

В свою очередь, местные жители считают, что граффити помогло стать арке благополучным местом, так как территорию перестали использовать в качестве туалета.

Ранее сообщалось о том, что граффити с изображением оранжевого ленивца появилось рядом со станцией метро «Приморская» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в группе «Свободный от забот» в социальной сети «ВКонтакте».