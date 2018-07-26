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Подросток разбился на скалодроме в Петербурге
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    Подросток разбился на скалодроме в Петербурге

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    Подросток разбился на скалодроме в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 июля. Серьезные травмы получил подросток на скалодроме в Санкт-Петербурге.

    Чрезвычайное происшествие случилось в среду, 25 июля, на Софийской улице: 17-летний житель города получил открытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб мозга на скалодроме, упав с семиметровой высоты. Около 21.00 его в срочном порядке доставили в Детскую городскую больницу №5.

    Как передают городские издания, экстрим-парк «Энергия высоты» с семнадцатиметровой стеной и 68 дорожками для скалолазания, расположенный на Софийской улице, считается одним из самый крупных в стране. Именно там подросток получил серьезные травмы.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося инцидента, а медики делают все возможное, чтобы спасти подростка.

    Автор: Алексей Громов
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