Подросток разбился на скалодроме в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Серьезные травмы получил подросток на скалодроме в Санкт-Петербурге.

Чрезвычайное происшествие случилось в среду, 25 июля, на Софийской улице: 17-летний житель города получил открытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб мозга на скалодроме, упав с семиметровой высоты. Около 21.00 его в срочном порядке доставили в Детскую городскую больницу №5.

Как передают городские издания, экстрим-парк «Энергия высоты» с семнадцатиметровой стеной и 68 дорожками для скалолазания, расположенный на Софийской улице, считается одним из самый крупных в стране. Именно там подросток получил серьезные травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося инцидента, а медики делают все возможное, чтобы спасти подростка.