Реверсивное движение введут в Токсовском тоннеле в Петербурге в ночь на 27 июля

Санкт-Петербург, 26 июля. Автомобилистов предупреждают о том, что в ночь с 26 на 27 июля в Токсовском тоннеле в Санкт-Петербурге введут реверсивное движение. Соответствующую информацию передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения связаны с работами по приведению северного транспортного отсека в эксплуатационное состояние.

Так, движение станет реверсивным в полночь в субботу, 26 июля, максимальная разрешенная скорость потока составит не более 40 километров в час. Автомобилистам об этом ограничении будут напоминать специально установленные дорожные знаки.

Ранее сообщалось о том, что новые ограничения движения транспорта в Санкт-Петербурге введут с 26 июля.