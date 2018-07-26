Меню
Общество
Реверсивное движение введут в Токсовском тоннеле в Петербурге в ночь на 27 июля
Общество
Туристы выбрали лучший остров Земли
Следующая новость
Загрузка...

    Реверсивное движение введут в Токсовском тоннеле в Петербурге в ночь на 27 июля

    153

    Реверсивное движение введут в Токсовском тоннеле в Петербурге в ночь на 27 июля

    Санкт-Петербург, 26 июля. Автомобилистов предупреждают о том, что в ночь с 26 на 27 июля в Токсовском тоннеле в Санкт-Петербурге введут реверсивное движение. Соответствующую информацию передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Ограничения связаны с работами по приведению северного транспортного отсека в эксплуатационное состояние.

    Так, движение станет реверсивным в полночь в субботу, 26 июля, максимальная разрешенная скорость потока составит не более 40 километров в час. Автомобилистам об этом ограничении будут напоминать специально установленные дорожные знаки. 

    Ранее сообщалось о том, что новые ограничения движения транспорта в Санкт-Петербурге введут с 26 июля.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.