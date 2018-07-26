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Активисты Петербурга назвали «победителя» среди районов с незаконной торговлей
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    Активисты Петербурга назвали «победителя» среди районов с незаконной торговлей

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    Активисты Петербурга назвали «победителя» среди районов с незаконной торговлей

    Санкт-Петербург, 26 июля. Активисты движения «Красивый Петербург» и «Потребнадзор» после двухмесячного голосования в социальных сетях выбрали «победителя» конкурса глав районных администраций, которые не справились с нелегальной торговлей в районе.

    Приз — черные шарики, золотая единичка и позолоченный фруктовый лоток — достается главе Василеостровского района Юлии Киселевой.

    Активисты Петербурга назвали «победителя» среди районов с незаконной торговлей

    Как показало голосование, именно на ее территории больше всего нелегальной торговли. На втором и третьем местах — Приморский и Фрунзенский районы. Награду «победителю» планировалось вручить перед зданием Смольного, но, как говорят активисты, если это не получится, то они отправятся уже на Васильевский остров по месту работы госпожи Юлии Киселевой. 

    Активисты Петербурга назвали «победителя» среди районов с незаконной торговлей

    Автор: Денис Машкин
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