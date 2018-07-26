Активисты Петербурга назвали «победителя» среди районов с незаконной торговлей

Санкт-Петербург, 26 июля. Активисты движения «Красивый Петербург» и «Потребнадзор» после двухмесячного голосования в социальных сетях выбрали «победителя» конкурса глав районных администраций, которые не справились с нелегальной торговлей в районе.

Приз — черные шарики, золотая единичка и позолоченный фруктовый лоток — достается главе Василеостровского района Юлии Киселевой.

Как показало голосование, именно на ее территории больше всего нелегальной торговли. На втором и третьем местах — Приморский и Фрунзенский районы. Награду «победителю» планировалось вручить перед зданием Смольного, но, как говорят активисты, если это не получится, то они отправятся уже на Васильевский остров по месту работы госпожи Юлии Киселевой.