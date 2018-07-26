Петербуржцам обещают жаркий четверг

Санкт-Петербург, 26 июля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что в четверг, 26 июля, ожидается по-летнему жаркая погода.

Как передает пресс-служба Гидрометрцентра, столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов в дневное время суток, с полудня до 18.00 вечера в некоторых районах города пройдут небольшие кратковременные дожди.

Порывы северо-восточного ветра будут достигать от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня останется без изменений. В пятницу, 27 июля, в городе на Неве ожидается гроза, а дожди будут идти на протяжении всего дня. Ветер в пятницу будет дуть со скоростью порядка 11 метров в секунду.