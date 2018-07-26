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Медведев посетит Петербург для участия в межправительственном совете
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    Медведев посетит Петербург для участия в межправительственном совете

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    Медведев посетит Петербург для участия в межправительственном совете

    Санкт-Петербург, 26 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Заседание пройдет в городе на Неве в период с 26 по 27 июля под председательством Дмитрия Медведева, пишет «Мойка78».

    Планируется, что в мероприятии примут участие лидеры Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Главная тема встречи — цифровое развитие государств Евразийского экономического союза. Кроме этого, в рамках заседания обсудят перспективы развития взаимодействия в сферах транспорта и энергетики, промышленную кооперацию и таможенное сотрудничество. 

    Также в заседании в пятницу, 27 июля, примут участие премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Автор: Ксения Пудовкина
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