Медведев посетит Петербург для участия в межправительственном совете

Санкт-Петербург, 26 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Заседание пройдет в городе на Неве в период с 26 по 27 июля под председательством Дмитрия Медведева, пишет «Мойка78».

Планируется, что в мероприятии примут участие лидеры Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Главная тема встречи — цифровое развитие государств Евразийского экономического союза. Кроме этого, в рамках заседания обсудят перспективы развития взаимодействия в сферах транспорта и энергетики, промышленную кооперацию и таможенное сотрудничество.

Также в заседании в пятницу, 27 июля, примут участие премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков и премьер-министр Армении Никол Пашинян.