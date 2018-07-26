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Покинувший «Зенит» Юсупов подписал контракт с ФК «Ростов»
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    Покинувший «Зенит» Юсупов подписал контракт с ФК «Ростов»

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    Покинувший «Зенит» Юсупов подписал контракт с ФК «Ростов»

    Санкт-Петербург, 26 июля. Российский полузащитник Артур Юсупов, расторгнувший контракт с петербургским «Зенитом», подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Соответствующую информацию передает пресс-служба команды.

    Футбольный клуб «Зенит» в среду, 25 июля, объявил о расторжении по обоюдному согласию двух сторон контракта с футболистом Артуром Юсуповым, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

    Отметим, полузащитник в составе «сине-бело-голубых» стал двукратным бронзовым призером чемпионата России. Он выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.

    «28-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на один сезон. Приветствуем Артура и желаем ему успешной игры в желто-синей футболке», — подчеркивается в сообщении пресс-службы «Ростова».

    Автор: Ксения Пудовкина
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