Покинувший «Зенит» Юсупов подписал контракт с ФК «Ростов»
Санкт-Петербург, 26 июля. Российский полузащитник Артур Юсупов, расторгнувший контракт с петербургским «Зенитом», подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Соответствующую информацию передает пресс-служба команды.
Футбольный клуб «Зенит» в среду, 25 июля, объявил о расторжении по обоюдному согласию двух сторон контракта с футболистом Артуром Юсуповым, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».
Отметим, полузащитник в составе «сине-бело-голубых» стал двукратным бронзовым призером чемпионата России. Он выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.
«28-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на один сезон. Приветствуем Артура и желаем ему успешной игры в желто-синей футболке», — подчеркивается в сообщении пресс-службы «Ростова».