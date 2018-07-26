Покинувший «Зенит» Юсупов подписал контракт с ФК «Ростов»

Санкт-Петербург, 26 июля. Российский полузащитник Артур Юсупов, расторгнувший контракт с петербургским «Зенитом», подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Соответствующую информацию передает пресс-служба команды.

Футбольный клуб «Зенит» в среду, 25 июля, объявил о расторжении по обоюдному согласию двух сторон контракта с футболистом Артуром Юсуповым, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Отметим, полузащитник в составе «сине-бело-голубых» стал двукратным бронзовым призером чемпионата России. Он выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.