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Архитектор из Сингапура заинтересовался градостроительными проектами Петербурга
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    Архитектор из Сингапура заинтересовался градостроительными проектами Петербурга

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    Архитектор из Сингапура заинтересовался градостроительными проектами Петербурга

    Санкт-Петербург, 26 июля. Делегация из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Игорем Албиным встретилась с известным архитектором Сингапура Лю Тай Кером. 

    В рамках встречи, которая состоялась в среду, 25 июля, Лю Тай Кер рассказал о своей заинтересованности в реализации проекта, согласно которому в Пушкинском районе города на Неве должен будет создан город-спутник Южный.

    Он отметил, что необходимо «посмотреть на проект с высоты большого Генплана города, понимая, сыном, внуком или правнуком является Южный для Петербурга».

    «Вижу три проекта для возможного сотрудничества: Южный, намывные территории в Сестрорецке, формирование новой морской портовой инфраструктуры в Петербурге», — цитирует «Мойка78» Игоря Албина.

    Ранее сообщалось о том, что интеллектуальная транспортная платформа от компании из Сингапура появится в Санкт-Петербурге.

    Автор: Ксения Пудовкина
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