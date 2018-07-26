Архитектор из Сингапура заинтересовался градостроительными проектами Петербурга

Санкт-Петербург, 26 июля. Делегация из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Игорем Албиным встретилась с известным архитектором Сингапура Лю Тай Кером.

В рамках встречи, которая состоялась в среду, 25 июля, Лю Тай Кер рассказал о своей заинтересованности в реализации проекта, согласно которому в Пушкинском районе города на Неве должен будет создан город-спутник Южный.

Он отметил, что необходимо «посмотреть на проект с высоты большого Генплана города, понимая, сыном, внуком или правнуком является Южный для Петербурга».

«Вижу три проекта для возможного сотрудничества: Южный, намывные территории в Сестрорецке, формирование новой морской портовой инфраструктуры в Петербурге», — цитирует «Мойка78» Игоря Албина.

Ранее сообщалось о том, что интеллектуальная транспортная платформа от компании из Сингапура появится в Санкт-Петербурге.