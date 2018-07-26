Мемориальную доску Высоцкому установят в Невском колледже в Петербурге
Санкт-Петербург, 25 июля. Мемориальную доску поэту и актеру Владимиру Высоцкому планируют установить в здании Невского колледжа в Санкт-Петербурге.
В здании Невского колледжа на 2-м Муринском проспекте, где располагалась школа 121, в зале которой в 1966 году Высоцкий дал свой первый публичный концерт, появится памятная табличка в его честь, пишет «Петербургский дневник».
В настоящее время решается вопрос о расположении мемориальной доски. Планируется, что она будет установлена на первом этаже.
«Кроме того, в ближайшее время мы планируем оформить небольшой музей в одном из помещений колледжа — с фотографиями, музыкальными альбомами, книгами, ярким фоном», — рассказал директор Невского колледжа Владимир Палагин.