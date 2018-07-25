Исторические таблички установят на 18 мостах в Петербурге
Санкт-Петербург, 25 июля. Керамическими табличками украсят мосты в центре Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
Так, таблички появятся на 18 мостах, в том числе, на Фонарном, Мало-Конюшенном, Театральном, на Зимних и Садовых, на Инженерном, на Пантелеймоновском, Прачечном, Ново-Конюшенном, Кронверкском, Иоанновском, Эрмитажном, Нижнем и Верхнем Лебяжьих мостах.
Планируется, что работы завершат через неделю. К настоящему моменту уже заменены таблички на десяти мостах. Такие таблички выполнены в стиле, который характерен для указателей середины прошлого века.
Напомним, ранее один из художников города самостоятельно установил на мостах «исторические» таблички.
«Мы не оправдываем его действия и … разъяснили гражданину, что его поступок может быть квалифицирован в качестве административного правонарушения. Однако сама его идея нам показалась удачной», — рассказал директор СПб ГБУ «Мостотрест» Александр Бурносов.