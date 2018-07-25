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Исторические таблички установят на 18 мостах в Петербурге
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    Исторические таблички установят на 18 мостах в Петербурге

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    Исторические таблички установят на 18 мостах в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 июля. Керамическими табличками украсят мосты в центре Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    Так, таблички появятся на 18 мостах, в том числе, на Фонарном, Мало-Конюшенном, Театральном, на Зимних и Садовых, на Инженерном, на Пантелеймоновском, Прачечном, Ново-Конюшенном, Кронверкском, Иоанновском, Эрмитажном, Нижнем и Верхнем Лебяжьих мостах.

    Планируется, что работы завершат через неделю. К настоящему моменту уже заменены таблички на десяти мостах. Такие таблички выполнены в стиле, который характерен для указателей середины прошлого века.

    Напомним, ранее один из художников города самостоятельно установил на мостах «исторические» таблички.

    «Мы не оправдываем его действия и … разъяснили гражданину, что его поступок может быть квалифицирован в качестве административного правонарушения. Однако сама его идея нам показалась удачной», — рассказал директор СПб ГБУ «Мостотрест» Александр Бурносов.

    Автор: Алексей Громов
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