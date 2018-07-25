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Памфилова намекнула на реорганизацию избиркома в Петербурге
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    Памфилова намекнула на реорганизацию избиркома в Петербурге

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    Памфилова намекнула на реорганизацию избиркома в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 июля. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что городское отделение ЦИК в Петербурге необходимо в срочном порядке реорганизовать.

    По мнению Памфиловой, систематические нарушения могут быть вызваны тем, что члены комиссии «злоупотребляют своими полномочиями», или ГИК не контролирует избирательный процесс. Об этом пишут «Невские Новости».

    Напомним, критика избирательной комиссии в Петербурге началась после полученного Эллой Памфиловой письма, в котором было предложение по смене председателя ГИКа. В свою очередь, глава Центральной избирательной комиссии отметила, что ЦИК не станет менять свой выбор.

    Автор: Алексей Громов
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