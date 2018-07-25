Власти Петербурга закупят жилье для льготников на 9 млрд рублей

Санкт-Петербург, 25 июля. Порядка девяти миллиардов рублей направят на покупку жилья для нуждающихся жителей города на Неве. Соответствующее постановление принято правительством Санкт-Петербурга.

Постановление об объединении бюджетных инвестиций на покупку жилья 2018 и 2019 годов было принято правительством города. Это позволит провести аукционы на приобретение квартир на девять миллиардов рублей вместо запланированных 6,2 миллиардов. Об этом пишет ИА REGNUM.

«Начальная (максимальная) цена 1 кв. м площади квартиры на 2018 год составит 69 529,00 рублей», — сообщил комитет имущественных отношений Смольного.

Ранее сообщалось о том, что власти Санкт-Петербурга планируют оставить неизменной стоимость проезда в общественном транспорте до конца следующего года. Соответствующую информацию передает исполняющая обязанности председателя Комитета по тарифам города Ирина Бугославская.