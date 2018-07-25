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Иномарка с лопнувшим колесом влетела на территорию школы в Курортном районе Петербурга
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    Иномарка с лопнувшим колесом влетела на территорию школы в Курортном районе Петербурга

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    Иномарка с лопнувшим колесом влетела на территорию школы в Курортном районе Петербурга

    Санкт-Петербург, 25 июля. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Курортном районе Санкт-Петербурга: иномарка влетела в дорожное ограждение, снесла забор и въехала на территорию учебного учреждения.

    Авария случилась в поселке Песочный по улице Ленинградской напротив дома №46. У машины марки Datsun лопнуло колесо, водитель не смог справиться с управлением транспортным средством, после чего иномарка снесла дорожное ограждение, забор школы и въехала на территорию учебного учреждение, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    К счастью, информации о пострадавших не поступало, водитель также травм не получил, он отделался испугом.

    Автор: Алексей Громов
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