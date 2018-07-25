Интеллектуальная транспортная платформа появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июля. Интеллектуальная транспортная платформа от компании из Сингапура появится в Санкт-Петербурге.

Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, членов делегации города с руководством компании Singapore Technologies Electronics Lt состоялась в рамках визита в Сингапур, передает «Инфореактор». Стороны подписали договор, по которому компания займется организацией в городе на Неве интеллектуальной транспортной платформы.

В настоящее время в Северной столице разрабатывается «Концепции создания единой системы управления», которая будет основана на Интеллектуальной транспортной платформе. Албин подчеркнул, что для общественного транспорта по-настоящему важна система безопасности и прогнозирования дорожно-транспортных происшествий, поэтому данный проект является на данные момент особо актуальным.