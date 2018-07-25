Власти Петербурга намерены сохранить стоимость проезда в 2019 году

Санкт-Петербург, 25 июля. Власти Санкт-Петербурга планируют оставить неизменной стоимость проезда в общественном транспорте до конца следующего года. Соответствующую информацию передает исполняющая обязанности председателя Комитета по тарифам города Ирина Бугославская.

Планируется, что окончательное решение городское правительство примет позже, но представители власти рассматривают возможность оставить тарифы без изменений. Однако есть и другие варианты и предложения, связанные с этим вопросом. Соответствующее сообщение передает «Робалт».

Отметим, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышали в 2017 году. В метрополитене пассажиры платят за проезд 45 рублей, в наземном транспорте — 40 рублей.