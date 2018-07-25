Путин может посетить Петербург в День ВМФ

Санкт-Петербург, 25 июля. Президент России Владимир Путин может посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Лидер страны Владимир Путин с большой долей вероятности приедет в город на Неве в День ВМФ 29 июля. Соответствующее сообщение передает «Росбалт».

Отметим, в 2017 году Путин наблюдал за парадом, а также провел торжественный прием в Адмиралтействе.

Ранее сообщалось о том, что ракетная атомная подводная лодка «Орел» примет участие в военно-морском параде в Петербурге. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенко.