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Путин может посетить Петербург в День ВМФ
Россия
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    Путин может посетить Петербург в День ВМФ

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    Путин может посетить Петербург в День ВМФ

    Санкт-Петербург, 25 июля. Президент России Владимир Путин может посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

    Лидер страны Владимир Путин с большой долей вероятности приедет в город на Неве в День ВМФ 29 июля. Соответствующее сообщение передает «Росбалт».

    Отметим, в 2017 году Путин наблюдал за парадом, а также провел торжественный прием в Адмиралтействе.

    Ранее сообщалось о том, что ракетная атомная подводная лодка «Орел» примет участие в военно-морском параде в Петербурге. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенко.

    Автор: Алексей Громов
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