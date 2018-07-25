Меню
Общество
Петербуржцы начнут получать счета за электроэнергию в конвертах
Украина
Украинская прокуратура назвала небрежностью хищение 170 тонн топлива в армии
Следующая новость
Загрузка...

    Петербуржцы начнут получать счета за электроэнергию в конвертах

    54

    Петербуржцы начнут получать счета за электроэнергию в конвертах

    Санкт-Петербург, 25 июля. Квитанции за электроэнергию потребители АО «Петроэлектросбыт» с августа текущего года будут получать в запечатанном виде. 

    Данные меры принимают с целью защиты конфиденциальной информации и для удобства потребителей. Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе организации. 

    «В квитанции, как и ранее, указана информация о перерасчете и для удобства потребителей крупнее и детальнее отражены данные о задолженности (в случае ее наличия)», — рассказал заместитель гендиректора «Петроэлектросбыта» Алексей Муровец. 

    Планируется, что такие конверты придут уже в августе за июль текущего года, со способом оплаты изменений никаких нет.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.