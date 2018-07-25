Петербуржцы начнут получать счета за электроэнергию в конвертах

Санкт-Петербург, 25 июля. Квитанции за электроэнергию потребители АО «Петроэлектросбыт» с августа текущего года будут получать в запечатанном виде.

Данные меры принимают с целью защиты конфиденциальной информации и для удобства потребителей. Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе организации.

«В квитанции, как и ранее, указана информация о перерасчете и для удобства потребителей крупнее и детальнее отражены данные о задолженности (в случае ее наличия)», — рассказал заместитель гендиректора «Петроэлектросбыта» Алексей Муровец.

Планируется, что такие конверты придут уже в августе за июль текущего года, со способом оплаты изменений никаких нет.