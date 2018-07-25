В Петербурге начался суд по делу об обрушении дома на Каменноостровском проспекте

Санкт-Петербург, 25 июля. В Петроградском районном суде начался процесс по уголовному делу, в котором 33-летний Александр Свиридов так хотел улучшить свои жилищные условия, что сразу их ухудшил для 36 соседей.

В июле прошлого года, благоустраивая свою будущую пятикомнатную квартиру на Каменноостровском проспекте в доме № 57, он снес капитальную стену. По принципу домино в квартирах этажами выше стали рушиться потолки и стены. Пострадавших жильцов в срочном порядке пришлось эвакуировать.

Следствие по делу о незаконной перепланировке длилось почти год. Сегодня состоялось первое заседание. Зал суда с трудом вместил всех посетителей, которые в этом процессе признаны потерпевшими.

Известно, что разрешение на изменения будущей квартиры у Александра Свиридова было, но с ограничениями и самое главное — работы должны были проводить квалифицированные строители. Как оказалось, хозяин нанял более дешевых сотрудников и перестраивал жилье по своему плану. Предполагается, что процесс продлится долго. У потерпевших есть многочисленные встречные иски.