Меню
Общество
Станцию метро «Академическая» закрывают на капремонт
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде
Следующая новость
Загрузка...

    Станцию метро «Академическая» закрывают на капремонт

    74

    Станцию метро «Академическая» закрывают на капремонт

    Санкт-Петербург, 25 июля. Станцию метро «Академическая» в Санкт-Петербурге временно закроют. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте городского метрополитена.

    Так, с 30 июля станция метро «Академическая» будет закрыта на вход и выход для пассажиров на время проведения работ по капитальному ремонту. Планируется, что ремонт завершат через 11 месяцев.

    Специалисты отремонтируют и заменят, в случае необходимости, эскалаторы, элементы отделки вестибюлей станции метро. Также планируется обновление системы видеонаблюдения и создание еще более комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

    Пассажирам сообщают, что, скорее всего, ремонтные работы будут выполнены раньше указанного срока. Специалисты будут работать в ускоренном темпе и сделают все возможное для скорейшего возобновления работы станции метро.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.