Станцию метро «Академическая» закрывают на капремонт

Санкт-Петербург, 25 июля. Станцию метро «Академическая» в Санкт-Петербурге временно закроют. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте городского метрополитена.

Так, с 30 июля станция метро «Академическая» будет закрыта на вход и выход для пассажиров на время проведения работ по капитальному ремонту. Планируется, что ремонт завершат через 11 месяцев.

Специалисты отремонтируют и заменят, в случае необходимости, эскалаторы, элементы отделки вестибюлей станции метро. Также планируется обновление системы видеонаблюдения и создание еще более комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пассажирам сообщают, что, скорее всего, ремонтные работы будут выполнены раньше указанного срока. Специалисты будут работать в ускоренном темпе и сделают все возможное для скорейшего возобновления работы станции метро.