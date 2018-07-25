Петербуржцам обещают дождливую и теплую среду

Санкт-Петербург, 25 июля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что в среду, 25 июля, в городе на Неве ожидается облачная погода с прояснениями.

Как передают специалисты городского Гидрометцентра, сегодня солнце будет периодически прятаться за облаками, также во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью около двух метров в секунду. Давление в течение дня будет слабо повышаться. Температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов.

Напомним, петербуржцев предупредили о том, что всю неделю ожидается жаркая погода. Соответствующую информацию передает пресс-служба Северо-Западного УГМС.