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Петербуржцам обещают дождливую и теплую среду
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    Петербуржцам обещают дождливую и теплую среду

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    Петербуржцам обещают дождливую и теплую среду

    Санкт-Петербург, 25 июля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что в среду, 25 июля, в городе на Неве ожидается облачная погода с прояснениями.

    Как передают специалисты городского Гидрометцентра, сегодня солнце будет периодически прятаться за облаками, также во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

    Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью около двух метров в секунду. Давление в течение дня будет слабо повышаться. Температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов. 

    Напомним, петербуржцев предупредили о том, что всю неделю ожидается жаркая погода. Соответствующую информацию передает пресс-служба Северо-Западного УГМС.

    Автор: Алексей Громов
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