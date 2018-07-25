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Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Петербурге
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    Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Петербурге

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    Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 июля. Теннисист Михаил Южный планирует завершить карьеру после турнира, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге, пишет «Мойка78».

    Соответствующее заявление сделал 36-летний спортсмен сделал на корте после победы первого круга на турнире в Атланте против Эмиля Райнберга. Он отметил, что хочет завершить карьеру после соревнований в США и Петербурге.

    «В первую очередь хочу сказать спасибо за прекрасную атмосферу, здесь всегда приятно играть. Сейчас хотел бы объявить о том, что завершаю карьеру, время пришло, это очень волнительный момент», — цитирует ТАСС Южного.

    Отметим, теннисист десять раз становился победителем турниров ATP, он завоевал девять трофеев в парном разряде, два раза выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). В настоящее время Южный находится на 105 позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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