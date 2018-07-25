Меню
Общество
Новые ограничения движения введут в Петербурге с 26 июля
Спорт
Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Новые ограничения движения введут в Петербурге с 26 июля

    44

    Новые ограничения движения введут в Петербурге с 26 июля

    Санкт-Петербург, 25 июля. Автомобилистов предупреждают о новых ограничениях движения транспорта в Санкт-Петербурге с 26 июля.

    Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

    Так, в период с 26 по 29 июля нельзя будет проехать по дороге у дома №1 по Тобольской улице из-за работ по ремонту оборудования газопроводов. Также будет ограничен проезд по Шведскому переулку из-за ремонта фасада здания.

    Кроме этого, с 27 по 30 июля ограничат проезд по Киевской улице на участке от Рыбинской до Заозерной из-за прокладки инженерных сетей, а с 27 июля и до 30 июля на отрезке от проспекта Металлистов и до Антоновской улицы по улице Замшина будут реконструировать теплосеть.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.