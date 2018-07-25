Новые ограничения движения введут в Петербурге с 26 июля

Санкт-Петербург, 25 июля. Автомобилистов предупреждают о новых ограничениях движения транспорта в Санкт-Петербурге с 26 июля.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Так, в период с 26 по 29 июля нельзя будет проехать по дороге у дома №1 по Тобольской улице из-за работ по ремонту оборудования газопроводов. Также будет ограничен проезд по Шведскому переулку из-за ремонта фасада здания.

Кроме этого, с 27 по 30 июля ограничат проезд по Киевской улице на участке от Рыбинской до Заозерной из-за прокладки инженерных сетей, а с 27 июля и до 30 июля на отрезке от проспекта Металлистов и до Антоновской улицы по улице Замшина будут реконструировать теплосеть.