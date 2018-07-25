Торговые сети в Петербурге могут перейти на экологичные пакеты

Санкт-Петербург, 25 июля. Торговые сети Санкт-Петербурга перейдут на экологичные пакеты. Соответствующую информацию озвучила председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палаты Ольга Волкова.

Она отметила, что полностью запретить использование полиэтиленовых пакетов на законодательном уровне не получится, однако торговые сети могут придумать маркетинговые ходы для формирования интереса у покупателя к новым упаковкам. Об этом пишет «Мойка78».

Подчеркнем, такие экологичные пакеты, скорее всего, будут стоить дороже, чем полиэтилен, однако они будут намного безопаснее для жизни человека и окружающей среды.