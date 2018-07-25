Фестиваль в честь 80-летия борьбы самбо пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июля. Фестиваль борьбы самбо планируют провести в Санкт-Петербурге в честь 80-летия данного вида спорта.

Ход подготовки к празднику обсудили на заседании при участии губернатора Георгия Полтавченко и Попечительского совета Федерации самбо в Школе высшего спортивного мастерства на Каменноостровском проспекте.

Город на Неве достиг высоких результатов в популяризации самбо как национального вида спорта. Так, в Северной столице успешно реализуется программа «Самбо — в школы Санкт-Петербурга», в которой принимают участие 113 школ. Кроме этого, начинает работать программа «Самбо — в вузы Санкт-Петербурга».

Губернатор города Георгий Полтавченко, в свою очередь, предложил провести в школах уроки по истории данного вида спорта в праздничные даты. Также он отметил, что важно к юбилею оформить все необходимые документы для начала строительства Дворца самбо, пишет «Петербургский дневник».