ФАН публикует фото разборов завалов на месте взрыва газа в Красном Селе

Санкт-Петербург, 24 июля. Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва, прогремевшего в частном доме в Красном Селе.

Как видно на фотографиях Федерального агентства новостей, пристройка к дому разрушена практически полностью. Среди деревянных конструкций сложно разглядеть оконные рамы, полки с домашней утварью: все оказалось погребено под грудами завалов.

Во вторник около 19.00 мск произошел взрыв газового баллона в гараже, пристроенного к частному дому на улице Лермонтова в Красносельском районе Петербурга. Жертвами ЧП стали два человека: женщина и несовершеннолетняя девочка. Еще три человека попали в больницу с травмами.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, причиной взрыва, вероятно, стала разгерметизация газового баллона. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».