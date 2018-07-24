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ФАН публикует фото разборов завалов на месте взрыва газа в Красном Селе
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    ФАН публикует фото разборов завалов на месте взрыва газа в Красном Селе

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    ФАН публикует фото разборов завалов на месте взрыва газа в Красном Селе

    Санкт-Петербург, 24 июля. Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва, прогремевшего в частном доме в Красном Селе. 

    Как видно на фотографиях Федерального агентства новостей, пристройка к дому разрушена практически полностью. Среди деревянных конструкций сложно разглядеть оконные рамы, полки с домашней утварью: все оказалось погребено под грудами завалов.

    ФАН публикует фото разборов завалов на месте взрыва газа в Красном Селе

    Во вторник около 19.00 мск произошел взрыв газового баллона в гараже, пристроенного к частному дому на улице Лермонтова в Красносельском районе Петербурга. Жертвами ЧП стали два человека: женщина и несовершеннолетняя девочка. Еще три человека попали в больницу с травмами.

    ФАН публикует фото разборов завалов на месте взрыва газа в Красном Селе

    Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, причиной взрыва, вероятно, стала разгерметизация газового баллона. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Автор: Олеся Волкова
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