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Происшествия
Спасатели достали из-под завалов в Красном Селе тело погибшего ребенка
Происшествия
ФАН публикует фото разборов завалов на месте взрыва газа в Красном Селе
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    Спасатели достали из-под завалов в Красном Селе тело погибшего ребенка

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    Спасатели достали из-под завалов в Красном Селе тело погибшего ребенка

    Санкт-Петербург, 24 июля. Из-под завалов в Красном Селе спасатели извлекли тело девочки.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, на данный момент личность погибшего ребенка не установлена. Известно, что девочка не совершеннолетняя, однако пока точный ее возраст неизвестен.

    Ранее сообщалось, что жертвами взрыва газового баллона в гараже частного жилого дома в Петербурге стали два человека, еще трое получили ранения. 

    Инцидент произошел в Красносельском районе на улице Лермонтова. Взрыв газового баллона произошел в гараже, который пристроен к частному жилому дому. В результате взрыва гараж был полностью разрушен. 

    Ранее ФАН опубликовало список пострадавших при взрыве.

    Автор: Олеся Волкова
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