Опубликовано видео с места взрыва в Красном Селе, где погибли два человека

Красное Село, 24 июля. В Красносельском районе взорвался газовый баллон, который повредил постройку. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

Инцидент произошел в 19.30 по московскому времени в пристройке к 46-му дому на улице Лермонтова. В результате разгерметизации газового баллона произошел мощный взрыв.

По данным очевидцев, постройка сильно повреждена. Сотрудники правоохранительных органов сообщили о двух погибших в результате взрыва, еще трое были срочно госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего уточняются.