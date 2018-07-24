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Опубликовано видео с места взрыва в Красном Селе, где погибли два человека
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    Опубликовано видео с места взрыва в Красном Селе, где погибли два человека

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    Опубликовано видео с места взрыва в Красном Селе, где погибли два человека

    Красное Село, 24 июля. В Красносельском районе взорвался газовый баллон, который повредил постройку. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

    Инцидент произошел в 19.30 по московскому времени в пристройке к 46-му дому на улице Лермонтова. В результате разгерметизации газового баллона произошел мощный взрыв.

    По данным очевидцев, постройка сильно повреждена. Сотрудники правоохранительных органов сообщили о двух погибших в результате взрыва, еще трое были срочно госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

    Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Опубликовано видео с места взрыва в Красном Селе, где погибли два человека

    Автор: Алексей Громов
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