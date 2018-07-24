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Женщина оказалась под завалами после взрыва газа в Красном Селе
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    Женщина оказалась под завалами после взрыва газа в Красном Селе

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    Женщина оказалась под завалами после взрыва газа в Красном Селе

    Красное село, 24 июля. В Красносельском районе произошел взрыв газа, под завалами оказалась женщина. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

    По данным спасателей, инцидент произошел в Красном Селе на проспекте Ленина, дом 46.

    Взорвавшийся газовый баллон существенно разрушил пристройку на первом этаже здания. В результате взрыва пострадал мужчина, его удалось вытащить из-под завалов.

    Спасатели проводят операцию по спасению женщины, которая оказалась под обломками. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Автор: Алексей Громов
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