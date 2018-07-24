Петербургский метрополитен рассказал, зачем нужны светофоры в перегонах подземки

Санкт-Петербург, 24 июля. Сотрудники метрополитена ответили на популярный вопрос петербуржцев о назначении светофоров в тоннелях подземки. О функции светофоров сотрудники метро рассказали в Telegram-канале «Метро. Повседневность».

Как отмечают сотрудники метрополитена, для начала нужно понять, что светофор и семафор – это совершенно разные конструкции. Светофор имеет огни разного цвета, а семафор – сигнальное устройство с подвижными крыльями.

У светофоров на железнодорожных путях и в метрополитене есть сходства. Например, вместо привычных красного, желтого и зеленого сигналов в тоннеле метро встречаются синие и лунно-белые.

Светофор выполняет крайне важную функцию: если машинист электропоезда видит светофор с двумя горящими желтыми огнями, это значит, что составу разрешено движение со скоростью не более 35 километров в час.

Также, сотрудники отмечают, что сигналов очень много, не десяток и даже не два. Машинист поезда должен помнить все значения сигнальных огней.