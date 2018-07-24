Меню
Общество
Стелу «Триумф Российского флота» в Кронштадте оборудовали подсветкой
Политика
Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа
Следующая новость
Загрузка...

    Стелу «Триумф Российского флота» в Кронштадте оборудовали подсветкой

    75

    Стелу «Триумф Российского флота» в Кронштадте оборудовали подсветкой

    Кронштадт, 24 июля. СПб ГУП «Ленсвет» оборудовало стелу «Триумф Российского флота» архитектурно-художественной подсветкой. Монумент установили на Якорной площади в Кронштадте в преддверии Дня ВМФ РФ.

    Художественная подсветка монумента состоит из восьми узконаправленных светодиодных прожекторов, которые размещены на четырех опорах вокруг стелы. Прожекторы освещают монумент под разными углами, а вместе они создают единую световую композицию.

    Стела «Триумф Российского флота» является мозаичным воплощением одноименной картины художника Василия Нестеренко. Монумент украшен бронзовыми элементами с морской геральдикой.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.