Стелу «Триумф Российского флота» в Кронштадте оборудовали подсветкой

Кронштадт, 24 июля. СПб ГУП «Ленсвет» оборудовало стелу «Триумф Российского флота» архитектурно-художественной подсветкой. Монумент установили на Якорной площади в Кронштадте в преддверии Дня ВМФ РФ.

Художественная подсветка монумента состоит из восьми узконаправленных светодиодных прожекторов, которые размещены на четырех опорах вокруг стелы. Прожекторы освещают монумент под разными углами, а вместе они создают единую световую композицию.

Стела «Триумф Российского флота» является мозаичным воплощением одноименной картины художника Василия Нестеренко. Монумент украшен бронзовыми элементами с морской геральдикой.