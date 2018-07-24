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Смольный ищет подрядчика на ремонт Банковского моста
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    Смольный ищет подрядчика на ремонт Банковского моста

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    Смольный ищет подрядчика на ремонт Банковского моста

    Санкт-Петербург, 24 июля. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ищет подрядчика на проведение капитального ремонта Банковского моста через канал Грибоедова. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

    Подрядчик будет выбран в ходе конкурса. Победитель должен будет отремонтировать пешеходный мост, а также прилегающую к нему часть набережной. Помимо этого, подрядчик проведет архитектурно-художественную реставрацию.

    Максимальная цена контракта составляет 35,9 млн рублей. Капитальный ремонт должен быть выполнен до 15 октября 2019 года.

    Автор: Софья Куликова
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