Смольный ищет подрядчика на ремонт Банковского моста

Санкт-Петербург, 24 июля. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ищет подрядчика на проведение капитального ремонта Банковского моста через канал Грибоедова. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчик будет выбран в ходе конкурса. Победитель должен будет отремонтировать пешеходный мост, а также прилегающую к нему часть набережной. Помимо этого, подрядчик проведет архитектурно-художественную реставрацию.

Максимальная цена контракта составляет 35,9 млн рублей. Капитальный ремонт должен быть выполнен до 15 октября 2019 года.