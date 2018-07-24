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Военные самолеты пролетели над Петербургом в ходе репетиции парада ко Дню ВМФ РФ
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    Военные самолеты пролетели над Петербургом в ходе репетиции парада ко Дню ВМФ РФ

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    Военные самолеты пролетели над Петербургом в ходе репетиции парада ко Дню ВМФ РФ

    Санкт-Петербург, 24 июля. В небе над Невой пролетели самолеты и вертолеты в рамках проведения репетиции Главного военно-морского парада в День ВМФ РФ.

    Очевидцы делятся в социальных сетях фотографиями военно-воздушной техники в небе над Петербургом. Очередная репетиция парада состоялась сегодня, 24 июля, днем.

    Главный военно-морской парад пройдет 29 июля в День ВМФ РФ. Участие в параде примут 40 боевых кораблей и катеров и 38 единиц военно-воздушной техники, которые представляют Северный, Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийскую флотилию.

    Автор: Софья Куликова
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